Shonka Dukureh: svelata la causa di morte dell'attrice di Elvis

Shonka Dukureh, la cantante e attrice 44enne che ha interpretato Big Mama Thornton nell'acclamato film biografico di Baz Luhrmann, sarebbe deceduta per cause naturali.

L'attrice Shonka Dukureh ha debuttato sul grande schermo quest'anno in Elvis di Baz Luhrmann, per poi spegnersi tragicamente poco dopo l'uscita del film a soli 44 anni: è stata appena rivelata la causa di morte della cantante, il cui decesso è stato uno shock per migliaia di persone.

Secondo l'ufficio del medico legale della contea di Davidson del Tennessee, la Dukureh è morta per cause naturali. La causa ufficiale è "malattia cardiovascolare ipertensiva e aterosclerotica", secondo quanto rivelato da un rappresentante dell'ufficio del medico legale al Los Angeles Times.

L'ipertensione, anche nota come pressione alta, sarebbe andata ad aggiungersi all'aterosclerosi, ovvero l'accumulo di grassi, causando il restringimento delle arterie, bloccando il flusso sanguigno e portando alla formazione di un fatale coagulo di sangue.

Shonka Dukureh è stata trovata morta la mattina del 21 luglio nella camera da letto del suo appartamento di Nashville, che condivideva con i suoi due bambini piccoli. Uno dei suoi bambini l'ha trovata nel letto priva di sensi ed è corso nell'appartamento di un vicino per chiamare i soccorsi.