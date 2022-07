Shonka Dukureh: morta a soli 44 anni la cantante di Elvis di Baz Luhrmann

Shonka Dukureh, l'attrice e cantante che ha recitato nei panni di Willie Mae "Big Mama" Thornton in Elvis di Baz Luhrmann, è morta durante la giornata di ieri, Giovedì 21 Luglio 2022.

Shonka Dukureh, cantante e attrice che ha interpretato Willie Mae "Big Mama" Thornton in Elvis di Baz Luhrmann, è morta questo giovedì a soli 44 anni, secondo quanto riferito dalla polizia di Nashville. "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Shonka", ha affermato il sindaco della città, John Cooper, in una dichiarazione ufficiale.

La Dukureh è stata trovata priva di conoscenza sul pavimento della camera da letto del suo appartamento di Nashville da uno dei suoi due figli piccoli, che è immediatamente corso a chiamare un vicino. Quando sono arrivati i paramedici purtroppo non c'era più nulla da fare.

Secondo un post social pubblicato dalla polizia locale, non sono state trovate tracce di violenza sul corpo della 44enne e la sua morte non fa pensare ad un abuso di sostanze o a qualunque altro tipo di comportamento illecito. Le forze dell'ordine hanno comunque specificato che si aspetta l'esito dell'autopsia per determinare la causa del decesso.

Nel film su Elvis Shonka Dukureh ha incarnato la Thornton, ovvero una celebre cantante R&B che è stata anche la prima artista a registrare la canzone "Hound Dog", la canzone che in seguito è stata resa famosa dallo stesso Presley. Quella nel film di Baz Luhrmann era la sua prima apparizione in un film importante.