Shogun: il Giappone feudale al centro del trailer della nuova serie in arrivo su Disney+

FX ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Shogun, la nuova serie ambientata nel Giappone feudale ricco di fascino e mistero. La serie debutterà negli Stati Uniti nel febbraio 2024.

Con Hiroyuki Sanada protagonista, Shogun sarà raccontato in 10 episodi ed è arrivata la conferma che al di fuori degli Stati Uniti, sarà distribuita in streaming su Disney+.

Di cosa parla Shogun?

Scritta da Justin Marks e Rachel Kondo, la storia, basata sul romanzo bestseller di James Clavell e ambientata come detto nell'affascinante periodo storico del Giappone feudale, narra l'entrata in collisione di due uomini ambiziosi provenienti da mondi diversi e una misteriosa donna samurai: John Blackthorne (Jarvis), un pilota inglese che finisce per naufragare in Giappone, una terra la cui cultura per lui sconosciuta finirà per cambiarlo; Lord Toranaga (Sanada), un daimyo scaltro e potente, in lotta con i suoi pericolosi rivali politici; e Lady Mariko (Sawai), una donna con abilità inestimabili ma con legami familiari disonorevoli che deve dimostrare il suo valore e la sua fedeltà.

Anche Cosmo Jarvis recita in Shogun accanto a Sanada. Tra gli altri attori coinvolti in questo progetto figurano Tadanobu Asano, Takehiro Hira, Anna Sawai, Moeka Hoshi, Hiroto Kanai, Tokuma Nishioka, Yuki Kura, Shinnosuke Abe e Fumi Nikaido.

Rachel Kondo e Justin Marks sono i creatori della serie TV Shogun. Marks è anche showrunner e produttore esecutivo della serie. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Michaela Clavell, Michael De Lu, Edward L. McDonnell e Rachel Kondo.