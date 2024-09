Shogun, Anna Sawai è la prima attrice di origini asiatiche a vincere l'Emmy: "Mamma, ti voglio bene"

Anna Sawai ha vinto l'Emmy come miglior attrice in una serie drammatica per la serie FX Shogun, diventando la prima attrice di origine asiatica a vincere nella categoria.

Con la sua vittoria, la Sawai ha battuto le altre candidate Jennifer Aniston (The Morning Show di Apple TV+), Carrie Coon (The Gilded Age di HBO), Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith di Amazon), Imelda Staunton (The Crown di Netflix) e Reese Witherspoon (The Morning Show di Apple TV+).

Sawai ha ringraziato il team di Shogun ma ha anche reso omaggio a sua madre, che è stata la sua fonte di ispirazione. "Grazie a John Landgraf e a tutto il team di FX per aver creduto nella nostra storia. Grazie a Justin e Rachel per aver creduto in me e per avermi dato il ruolo della mia vita", ha detto.

"Infine, grazie alla mia squadra e grazie alla mia famiglia. Mamma, ti voglio bene. Sei il motivo per cui sono qui. Mi hai mostrato lo stoicismo ed è così che sono riuscita a rappresentarlo. Questo è per tutte le donne che non si aspettano nulla e continuano a essere un esempio per tutti", ha concluso Sawai.

Per Sawai si tratta della prima nomination agli Emmy e della prima vittoria. Tra gli altri suoi lavori ricordiamo gli show di Apple TV+ Pachinko - La moglie coreana e Monarch: Legacy of Monsters, nonché la serie poliziesca britannica Giri/Haji. Ha anche preso parte a film come Fast & Furious 9 e Ninja Assassin.

Shōgun ha ricevuto 25 nomination agli Emmy quest'anno, diventando così la serie più nominata agli Emmy; nella notte è riuscita ad aggiudicarsi ben 18 Emmy. È basata sull'omonimo romanzo di James Clavell, a sua volta ispirato alla vera storia giapponese. La Sawai interpreta Toda Mariko, una donna di alto lignaggio che ha un ruolo importante da svolgere in una guerra civile in atto tra i reggenti del Giappone.