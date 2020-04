Addio a Shirley Knight, morta l'attrice de La dolce ala della giovinezza

È morta in Texas per cause naturali Shirley Knight, interprete di Non torno a casa stasera e la La dolce ala della giovinezza.

Shirley Knight, popolare attrice due volte candidata all'Oscar, è morta a 83 anni per cause naturali nella casa della figlia, l'attrice Kaitlin Hopkins, a San Marcos, Texas.

Shirley Knight e Raini Rodriguez in una scena di Paul Blart: Mall Cop

Attrice audace e coraggiosa, Shirley Knight ha interpretato una donna promiscua che si confronta con un govane afroamericano (Al Freeman Jr.) nella metro di New York nell'incendiario film indie del 1966 Intolleranza: il treno fantasma (1966) e si è calata nei panni di una casalinga incinta di Long Island che intreccia una relazione extraconiugale con un ex giocatore di football (James Caan) in Non torno a casa stasera (1969), film scritto per lei da Francis Ford Coppola.

Originaria del Kansas, Shirley Knight ha conquistato un Tony Award nel 1976 per il ruolo di un'attrice alcolista che affianca Marilyn Monroe in Kennedy's Children e ha ricevuto una nomination anche nel 1997 per il ruolo della moglie dolente di un uomo d'affari di Houston (Rip Torn) in The Young Man From Atlanta.

La Knight ha ottenuto due candidature all'Oscar come miglior attrice non protagonista, la prima nel 1961 per Il buio in cima alle scale dove interpreta Reenie, adolescente difficile in conflitto coi genitori nell'Oklahoma degli anni '20, la seconda l'anno successivo per il toccante La dolce ala della giovinezza, che la vede a fianco di Paul Newman.