Shiny Flakes: teenager narcotrafficante, su Netflix in streaming da oggi

Shiny Flakes: teenager narcotrafficante è l'intrigante nuova docuserie di Netflix, disponibile in streaming da oggi 3 agosto 2021, che racconta l'incredibile storia di Maximilian Schmidt, uno degli 'spacciatori' più noti degli ultimi anni.

Nel febbraio del 2015 Maximilian Schmidt, conosciuto online con lo pseudonimo di Shiny Flakes, viene arrestato per aver venduto approssimativamente 4.1 milioni di euro di droga direttamente dalla sua cameretta. Usando il suo sito web shinyflakes.com e il servizio postale tedesco, il 19enne ha gestito un impero di droga interanzionale tutto da solo, vendendo oltre una tonnellata di stupefacenti in 14 mesi. Questa è la storia che ha ispirato la serie tv originale Come vendere droga online (in fretta).

In quel caso il dramedy teen raccontava la storia romanzata di un adolescente nerd che comincia a vedere droga on line senza uscire dalla sua camera da letto. La molla che spinge il protagonista Moritz a diventare trafficante di droga è, naturalmente, una ragazza. Nel tentativo di riconquistare la donna che ama, che si è fidanzata con lo spacciatore della scuola, il giovane decide di battere il rivale sul suo campo. Dalla sua stanza da letto, Moritz si allea con il migliore amico Lenny e si lancia nella vendita di droga n line ottenendo un inaspettato successo. Presto, da spacciatori per caso, i due amici si troveranno al centro di un traffico colossale e dovranno affrontare i problemi del settore: l'aumento della richiesta, il controllo della qualità della merce e le indagini della polizia.

Shiny Flakes: teenager narcotrafficante è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.