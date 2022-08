Shia LaBeouf parla del fallimento della sua relazione con FKA Twigs in un'e-mail inviata a Olivia Wilde

Shia LaBeouf ha risposto alle affermazioni di Olivia Wilde, secondo le quali quest'ultima lo avrebbe licenziato dal suo film Don't Worry Darling, affermando in una lunga e-mail pubblicata da Variety che nessuno gli ha mai chiesto lasciare la produzione e alludendo al fallimento della sua relazione con la cantante FKA Twigs.

"I miei fallimenti con Twigs sono gravi e reali, ma non sono la narrativa che è stata presentata", ha scritto l'attore in un'e-mail inviata alla Wilde pochi giorni dopo che l'attrice ha detto a Variety di essere stata costretta a licenziare LaBeouf a causa del suo processo di recitazione.

"C'è un tempo e un luogo per affrontare queste cose, e sto cercando di navigare questa situazione portando rispetto sia a FKA Twigs che alla verità, da qui il mio silenzio", ha scritto LaBeouf nella lettera relativa alle accuse che la cantante ha mosso contro di lui.

Shia LaBeouf, inoltre, ha negato categoricamente di essere stato licenziato da Don Don't Worry Darling, sostenendo di aver lasciato il film per mancanza di tempo per le prove: "Il licenziamento non è mai avvenuto, Olivia. E sebbene io comprenda perfettamente quanto fosse attraente per te sostenere di aver fatto la cosa giusta a causa dell'attuale panorama sociale, non è la verità. Quindi chiedo umilmente, come persona con un occhio rivolto a sistemare le cose, di correggere la narrazione nel miglior modo possibile. Spero che nulla di tutto ciò abbia effetti negativi su di te e che il tuo film abbia successo".