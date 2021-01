Shia LaBeouf e Olivia Wilde avrebbero litigato a causa del video musicale con Margaret Qualley

Shia LaBeouf e Olivia Wilde sembrano aver litigato non solo per il suo comportamento durante la pre-produzione del film Don't Worry Darling, ma anche per il lavoro compiuto sul video musicale Love Me Like You Hate Me.

Le nuove indiscrezioni sono state condivise da The Hollywood Reporter e regalano dei dettagli riguardanti il complicato rapporto tra l'attore al centro delle polemiche e delle accuse e la regista.

Rainey Qualley ha condiviso online il video musicale del brano Love Me Like You Hate Me, con protagonisti Shia LaBeouf e Margaret Qualley, il 23 ottobre e nei titoli di coda c'era uno speciale ringraziamento a Olivia Wilde.

Nel team che ha realizzato il progetto c'è la direttrice della fotografia Natasha Braier, che aveva già lavorato a Honey Boy, i coreografi JA e il produttore Luke Turner.

Olivia Wilde, secondo quanto riporta la testata, ha girato il video musicale come favore nei confronti delle sorelle Qualley. Dopo aver concluso il lavoro sul set, la regista aveva a disposizione un periodo di tempo preciso per il montaggio. Prima della scadenza, tuttavia, LaBeouf ha presentato il suo montaggio realizzato in collaborazione con Turner.

Wilde avrebbe quindi risposto alla situazione dichiarando che sarebbe stata felice di dare un'occhiata a quella versione e avrebbe proposto comunque il suo montaggio. Shia avrebbe reagito male e replicato che "la risposta giusta sarebbe stata di scrivere grazie e 'dovremmo usare questa versione'". Una fonte di The Hollywood Reporter che ha avuto modo di leggere l'e-mail di gruppo inviata da LaBeouf ha riportato che l'attore aveva scritto "I grandi musicisti jazz sanno quando non suonare". Olivia Wilde avrebbe quindi risposto semplicemente annunciando che abbandonava il progetto e il suo nome è stato rimosso dal progetto nel ruolo di regista, che è stato invece assegnato a Turner.