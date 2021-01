Shia LaBeouf e Margaret Qualley si sono lasciati dopo le accuse rivolte all'attore

Margaret Qualley e Shia LaBeouf hanno deciso di porre fine al loro rapporto sentimentale in seguito alle numerose accuse sessuali rivolte contro l'attore da FKA Twigs, la sua precedente partner. Come riporta People, i due interpreti hanno ufficializzato la loro rottura lo scorso sabato. Secondo la fonte che ha comunicato la notizia, tra l'altro, al momento, Margaret Qualley sarebbe focalizzata soltanto sulla sua carriera attoriale.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon: Shia LaBeouf in una scena

Page Six, invece, ha posto l'attenzione sul fatto che Margaret Qualley fosse ben consapevole delle critiche ricevute a causa della sua relazione sentimentale con un uomo come Shia LaBeouf, accusato di violenze fisiche, sessuali e psicologiche da parte di FKA Twigs. I due interpreti sono stati fotografati all'aeroporto di Los Angeles lo scorso dicembre e in giro a fare jogging per la città.

Altri scatti li ritraggono ancora in giro per Los Angeles e Studio City. Durante l'intero mese di dicembre, Shia LaBeouf è stato al centro della scena a causa delle accuse ricevute da FKA Twigs. In occasione di una lettera scritta e inviata al New York Times, l'attore ha dichiarato: "Non sono nella posizione giusta per analizzare come il mio comportamento l'abbia fatta sentire. Non ho scuse per il mio alcoolismo nè per le aggressioni. Per anni ho abusato di me stesso e degli altri. Ho spesso ferito le persone che mi sono state vicino. Mi vergogno per quello che ho fatto e non ho alcuna scusa".

Anche Sia lo ha accusato di molestie, definendolo come un bugiardo seriale e mettendo in guardia altre donne da personaggi come lui. Il 24 dicembre, Variety ha comunicato l'inizio di un periodo di riabilitazione da parte dell'attore e Netflix ha ufficializzato la sua esclusione dalla campagna Oscar di Pieces of a Woman.