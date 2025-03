Salvable: Shia LaBeouf e Toby Kebbell nel trailer del film sulla boxe

Lionsgate ha appena diffuso il trailer di Salvable, il prossimo dramma sportivo sulla boxe che vedrà protagonisti Shia LaBeouf e Toby Kebbell. Il film arriverà nelle sale e sulle piattaforme digitali il 2 maggio 2025.

Il trailer offre un'anticipazione delle intense emozioni e azioni che caratterizzeranno la pellicola. In Salvable, Toby Kebbell interpreta un ex pugile che, ormai fuori dal suo periodo di gloria, lotta per riconciliarsi con la figlia.

Il film introduce anche il personaggio di Shia LaBeouf, Vince, che cercherà di coinvolgere il personaggio di Kebbell in attività illegali, tra cui il furto, in un tentativo di risollevare la sua vita.

Trama e cast di Salvable

Secondo la sinossi ufficiale, "Il film segue le difficoltà di un pugile professionista, alle prese con le sue battaglie dentro e fuori dal ring. Dopo aver visto i suoi sogni e le sue relazioni vacillare, il pugile si ritrova invischiato in un ambiente pericoloso, e dovrà mettere in atto il colpo più grande della sua vita per salvare se stesso e la sua famiglia".

Salvable è diretto da Bjorn Franklin e Johnny Marchetta, con una sceneggiatura scritta da Franklin. Il cast comprende anche James Cosmo nel ruolo di Welly, Elaine Cassidy nei panni di Elaine, Aiysha Hart come Fay, Nell Hudson nel ruolo di Becky, Kíla Lord Cassidy nel ruolo di Molly, Joel Morris nel ruolo di Dale, Tom Leigh come Leo, Shaun Paul McGrath nel ruolo di Taz e molti altri.

I produttori esecutivi del film sono: Aleksey Ageyev, Juraj Barabas, Barry Brooker, Mark Foligno, Carl Froch, Tom George, David Lyons, Will Machin, David Mansfield, Matt Murphie, Sam Parker, John L. Pitts, Elora Thevenet, Jeremy Walton, Stan Wertlieb e Michael Yates.

Recentemente, Shia LaBeouf ha preso parte a Megalopolis di Francis Ford Coppola e nel 2022 ha recitato in Padre Pio. Per quanto riguarda la televisione, la sua ultima apparizione è stata nella serie Una famiglia allo sbaraglio, diretta da Sean McNamara.