Shia LaBeouf, un documentario mostra le violenze e gli abusi ai suoi studenti: "Ha il mio pieno sostegno"

Il documentario di Leo Lewis O'Neil intitolato Slauson Rec racconta l'ascesa e la caduta della scuola di recitazione gratuita che Shia LaBeouf ha avviato nel 2018 presso lo Slauson Recreation Center di Los Angeles.

O'Neil ha parlato per la prima volta a Vanity Fair del progetto, che ha potuto fare affidamento su 800 ore di filmati e che, secondo quanto riferito, include scene di violenza fisica di LaBeouf nei confronti dei membri del collettivo teatrale sperimentale.

LaBeouf ha annunciato il collettivo teatrale al pubblico su Twitter in un post video del settembre 2018: "Non devi essere un attore; non devi aver mai pensato di essere un attore. Tuttavia, dovete avere una storia che siete disposti a condividere. Tutto ciò che vi chiedo è di presentarvi per un'ora e di rimanere per un'ora. Se non vi piace, andate via; se vi piace, sarò lì il prossimo sabato. Sarò lì ogni sabato alle 9:00, a costruire cose con chiunque si presenti. Sto cercando di cambiare il mondo".

Il documentario è stato approvato dallo stesso LaBeouf

O'Neil si è presentato alla prima lezione dell'attore con una videocamera e ha raccontato a Vanity Fair che l'attore gli ha chiesto di filmare tutto ciò che avveniva alla Slauson. O'Neil lo ha fatto negli anni successivi, fino a quando la scuola è stata chiusa nel novembre 2020 a causa della pandemia di COVID. Secondo Vanity Fair: "O'Neil ha immortalato diversi casi in cui LaBeouf ha dato vita ad alterchi fisici, molti dei quali sono stati inseriti nel montaggio finale del suo film".

Un incidente incluso nella versione finale del documentario mostra LaBeouf che sarebbe venuto alle mani con uno studente di recitazione di nome Zeke. Il filmato mostra LaBeouf che batte i pugni sul tavolo e urla a Zeke: "Non me ne frega un cazzo di quello che mi dici... Tu ce l'hai meglio di quanto l'abbia mai avuto io. Che cazzo di problema c'è nell'atteggiamento? Ti sto dando tutto quello che ho, quindi smettila di prendermi per il culo".

Il regista ha dichiarato a Vanity Fair che LaBeouf ha dato la sua piena approvazione per la realizzazione del film senza alcun intervento editoriale da parte sua; pertanto, le scene di presunta violenza fisica sono rimaste nel montaggio finale.