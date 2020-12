Shia LaBeouf denunciato per percosse e abusi dalla sua ex compagna, FKA Twigs

Per Shia LaBeouf, i guai sembrano non finire mai. L'attore, infatti, è stato recentemente citato in giudizio con le accuse di violenza privata da parte della sua ex compagna, la pop star FKA Twigs. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'interprete avrebbe abusato più volte della donna a livello fisico, emozionale e mentale in occasione della loro relazione, durata meno di un anno.

Borg McEnroe: Shia LaBeouf in un momento del film

Attraverso una dichiarazione, Tahliah Debrett Barnett - in arte FKA Twigs - ha affermato: "Il mio obiettivo è quello di rendere le persone consapevoli in relazione alle strategie subdole utilizzate da una persona che abusa come Shia LaBeouf". Le accuse della donna includono numerose prove sulla condotta errabonda dell'attore: poco dopo la festa di San Valentino dello scorso anno, LaBeouf si sarebbe tolto la cintura di sicurezza e avrebbe iniziato a guidare in modo spericolato, minacciando FKA Twigs di schiantarsi qualora lei non avesse dichiarato di amarlo. In altre occasioni, l'attore avrebbe urlato in faccia alla sua compagna, provando anche a soffocarla con le sue mani.

American Honey: Shia LaBeouf in un momento della conferenza stampa

I due si sono conosciuti sul set di Honey Boy, film autobiografico sceneggiato da Shia LaBeouf e diretto da Alma Har'el. Dopo un primo periodo da favola, la relazione tra i due è andata progressivamente degenerando. Come riportato da Indiewire, a confermare la pessima condotta di LaBeouf con le donne è stata anche Karolin Pho, un'altra ex compagna dell'attore coinvolta nel processo giudiziario. A detta della Pho: "Shia LaBeouf pretende che le donne rispettino una serie di regole. In primo luogo, non devono mai guardare negli occhi altri uomini. In secondo luogo, pretende di essere baciato e accarezzato soltanto in determinati momenti della giornata, quando lo dice lui. Nel corso del tempo, poi, il suo comportamento si fa sempre più critico".

Shia LaBeouf sbadiglia durante la maratona di #ALLMYMOVIES

Secondo quanto affermato da FKA Twigs, poi, LaBeouf terrebbe sul comodino una pistola per colpire eventuali intrusi in casa e si rifiutava di far indossare il pigiama durante le ore notturne alla pop star. LaBeouf, che ha ammesso di non essere in cura dall'alcoolismo né da altri problemi mentali, ha risposto via mail al Times, dicendo: "Non sono nella posizione per parlare del modo in cui il mio comportamento ha fatto sentire gli altri. Non ho scuse per il mio alcoolismo né per le ripetute aggressioni. Sono spesso stato violento nei miei confronti e con le persone che mi sono state accanto. Mi vergogno del mio comportamento e capisco di non avere assolutamente scuse. Non c'è altro che io possa dire". In conclusione, FKA Twigs ha dichiarato: "Shia è stata la cosa peggiore della mia vita. Non credo nemmeno che le persone possano fidarsi di me e concepire tutto ciò che ho attraversato. La cosa bella è che questo potrebbe accadere a tutti".

L'ultimo film interpretato da Shia LaBeouf è Pieces of a Woman, presentato in occasione della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il film è stato acclamato dalla critica e sarà distribuito su Netflix.