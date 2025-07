Sherlock Holmes torna in Watson 2: ecco chi lo interpreta nella serie crime

È stato scelto l'attore che interpreterà l'investigatore privato Sherlock Holmes nella seconda stagione della serie tv CBS, Watson, con protagonista Morris Chestnut.

La serie mystery è incentrata sul personaggio creato da sir Arthur Conan Doyle, solitamente spalla di Sherlock Holmes e in questo caso protagonista assoluto degli episodi.

Il nome dell'attore che interpreterà Sherlock Holmes in Watson

Sarà Robert Carlyle a vestire i panni di Sherlock, accanto a Morris Chestnut nel ruolo del dottor John Watson e gli altri membri del cast. In precedenza, il personaggio del professor Moriarty, nemesi di Sherlock, è stato interpretato da Randall Park.

Robert Carlyle in C'era una volta

Carlyle è il secondo attore ad interpretare Holmes sulla CBS negli ultimi anni dopo Johnny Lee Miller, che ha vestito i panni del detective in sette stagioni della serie tv Elementary.

L'accoglienza di Robert Carlyle nel cast e i dettagli sulla serie Watson

Craig Sweeny, creatore e showrunner della serie, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di accogliere il grande Robert Carlyle nel cast di Watson per la seconda stagione. Ha dato vita a ruoli iconici in progetti come Trainspotting, Full Monty e 28 settimane dopo... e ora veste i panni del detective più iconico di tutti, Sherlock Holmes. Quando il miglior amico e vecchio partner di Watson ricompare improvvisamente nella sua vita, Watson è costretto a confrontarsi con il passato che li lega, e con un segreto che potrebbe essere nascosto nel suo stesso corpo"

La serie Watson è stata rinnovata per una seconda stagione e segue le vicende del dottor Watson, impegnato nell'apertura di una clinica specializzata dopo l'apparente morte di Holmes. Nel cast della serie tv con protagonista Morris Chestnut anche Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Ritchie Coster, Inga Schlingmann e Rochelle Aytes.