Morris Chestnut produttore del film Greenwood Avenue che racconterà il Massacro di Tulsa

Morris Chestnut, tra le star della serie The Resident, sarà uno dei produttori del film Greenwood Avenue che racconterà gli eventi che hanno portato al massacro avvenuto a Tulsa cento anni fa.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Tarek Terk Stevens e Tressa Azarel Smalwood e le riprese inizieranno in autunno.

Greenwood Avenue racconterà la storia di un avvocato di Philadelphia che segue un misteroso indizio che lo conduce a Tulsa, Oklahoma, dove scopre i tragici eventi.

Il Massacro di Tulsa è avvenuto il 31 maggio e il 1 giugno 1921 quando dei gruppi di abitanti bianchi, alcuni di loro che avevano ottenuto l'autorità e le armi dalla forze di ordine locale, hanno attaccato gli abitanti neri e distrutto case e negozi del Greenwood District di Tulsa, Oklahoma. Gli attacchi hanno causato morte e distruzione in una delle comunità nere più benestanti che esistevano nel 1921, area conosciuta come Black Wall Street.

Morris Chestnut, prossimamente protagonista della serie Our Kind of People, sarà uno dei produttori del film scritto da Daryl Spivey (Black Pumpkin).