Tom Pelphrey nel cast di She Said, film sulle indagini del caso Weinstein

Tom Pelphrey si è unito al cast di She Said

Tom Pelphrey di Ozark si è unito al cast di She Said, che comprende già i nomi di Zoe Kazan e Carey Mulligan. Come riportato da Deadline, il film prodotto da Universal, Plan B e Annapurna racconterà la storia delle investigazioni relative al caso in cui è stato coinvolto il produttore Harvey Weinstein.

Nel thriller investigativo She Said, Zoe Kazan e Carey Mulligan interpreteranno le reporter del New York Times Jodi Kantor e Megan Twohey, che hanno lanciato la notizia scandalo delle violenze sessuali di cui si è reso protagonista Harvey Weinstein. A far parte del cast del film saranno anche Tom Pelphrey, Patricia Clarkson e Andre Braugher.

Basato sul bestseller She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, scritto da Kantor e Twohey, il film sarà diretto da Maria Schrader di Unorthodox a partire da una sceneggiatura della vincitrice del Premio Oscar Rebecca Lenkiewicz.

Nel 2018, Annapurna Pictures e Plan B hanno opzionato i diritti di realizzazione di She Said grazie a un accordo di co-produzione. Megan Ellison si occuperà della produzione esecutiva per Annapurna insieme a Sue Naegle; Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner per Plan B; Lexi Barta, invece supervisionerà il progetto per Universal.

Tom Pelphrey ha recitato in Ozark, Love and Death e Mank di David Fincher.