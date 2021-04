She-Hulk: primo sguardo al look di Tatiana Maslany sul set della serie Marvel

Una prima foto dal set di She-Hulk consente ai fan la possibilità di dare uno sguardo al look di Tatiana Maslany che, nella nuove serie Marvel, vestirà i panni di Jen Walters.

La fotografia in questione mostra Tatiana Maslany nei panni di Jen Walters in She-Hulk, nuova serie Marvel che sarà distribuita su Disney+. La fotografia mostra l'attrice sorridente con indosso una felpa gialla. Al momento, i dettagli sulla serie sono ancora insoddisfacenti e questa è l'unica fotografia dal dietro le quinte dello show a circolare. Ciò che si sa è che la serie racconterà la carriera di Jen Walters come difensore d'ufficio e che Mark Ruffalo riprenderà i panni di Hulk, ruolo che lo ha reso celebre nel Marvel Cinematic Universe.

I responsabili del casting di She-Hulk hanno anche cercato un'attrice tra i 20 e i 30 anni per interpretare un alieno mutaforma di nome A'Dood sebbene non sia chiaro quale possa essere il collegamento con Jen Walters. Ad essersi unita alla serie è stata anche Renée Elise Goldsberry nei panni Amelia: l'attrice è nota per aver interpretato Hamilton.

Le riprese dello show hanno avuto inizio ad aprile, poco dopo l'inizio della messa in produzione di Moon Knight, film Marvel con Oscar Isaac. Come riportato da Comic Book, She-Hulk consterà di 10 episodi da circa 30 minuti cadauno. Si tratta, quindi, di una struttura peculiare rispetto a quella di WandaVision e Falcon and the Winter Soldier. Mark Ruffalo ha commentato l'ingresso di Tatiana Maslany nel cast di She-Hulk accogliendola nella famiglia Marvel in qualità di sua cugina. Per adesso la serie non ha ancora una data di uscita ufficiale.