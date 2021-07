She-Hulk, Jameela Jamil confermata nel cast della serie Disney Marvel

Il Marvel Cinematic Universe ha aggiunto un altro nome al cast della sua serie, She-Hulk. A ufficializzare la sua presenza attraverso Twitter, infatti, è stata Jameela Jamil, che si unirà a Tatiana Maslany e Mark Ruffalo nel cast della nuova serie Disney/Marvel.

Come riportato da Comic Book, Jameela Jamil ha ufficializzato la sua presenza in She-Hulk attraverso un video postato su Twitter che mostra i suoi allenamenti per prepararsi alla serie Disney/Marvel. L'attrice ha dichiarato: "GAH! Sto esagerando in stupidità! #Marvel #MCU #SheHulk #EverythingIsPossible".

Jameela Jamil ha catturato l'attenzione del pubblico grazie alla sua interpretazione di Tahani in The Good Place, serie distribuita da NBC e per merito del suo uso dei social come piattaforme attraverso cui parlare di body positivity e accettazione di sé stessi. Lo scorso giugno, in molti avevano parlato del coinvolgimento dell'attrice in She-Hulk nei panni di Titania, la nemesi del personaggio interpretato da Tatiana Maslany. Tuttavia, la conferma ufficiale è arrivata soltanto oggi.

Nel video realizzato per TikTok, Jameela ha dichiarato anche: "Finalmente posso dirlo... Entrerò a far parte del Marvel Cinematic Universe a partire dal 2022!". Sebbene non abbia menzionato il ruolo che interpreterà, sembra più che logico credere che l'attrice possa vestire i panni di Titania. A trovare spazio nella serie saranno anche Ginger Gonzaga, Renee Elise Goldsberry, Mark Ruffalo e Tim Roth. I registi dello show includono i nomi di Kat Coiro e Anu Valia, mentre l'head writer della serie è Jessica Gao.

Pronti a gustarvi lo show che arriverà su Disney+ nel 2022?