Shazam!, Zachary Levi: 'Non so cosa accadrà in futuro al personaggio, il sequel non ha avuto successo'

Zachary Levi, alcuni mesi fa, era sicuro che il suo Shazam! fosse destinato a ritagliarsi uno spazio tra le fila della nuova versione del DC Universe ideata da James Gunn e Peter Safran. La situazione, come ammesso ora dall'attore, ora non è però così chiara.

Un sequel che non ha convinto

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Il primo film delle avventure di Shazam! aveva debuttato sugli schermi cinematografici nel 2019, ottenendo un'accoglienza positiva da parte del pubblico e della critica.

Il sequel Furia degli Dei, tuttavia, ha deluso ai box office e nemmeno le recensioni sono state all'altezza delle aspettative.

Zachary Levi, durante il podcast The FilmUp, ha ora dichiarato: "Ho amato realmente realizzare quel film e interpretare quel ruolo. Non so cosa c'è nel futuro del personaggio perché non ha avuto dei risultati particolarmente positivi".

L'attore ha sottolineato: "I voti del pubblico erano comunque piuttosto buoni, ma le valutazioni della critica erano stranamente incredibilmente basse e le persone sono state follemente poco gentili".

La difesa della star

Zachary ha aggiunto: "So quando le cose non sono ottime e magari non hanno raggiunto il proprio obiettivo. So che Shazam! Furia degli dei non è perfetto, un capolavoro in stile Orson Welles, ma è un film davvero buono. Quando lo stavo guardando per la prima volta ho pensato fosse davvero divertente, ma sfortunamente il mondo è cambiato così tanto rispetto a quando è uscito il primo film, i social media sono cambiati così tanto... La quantità e il modo in cui c'è spazio per l'odio e per la sua tossicità... Penso onestamente che ci siano persone che vogliono distruggere qualcosa solo perché non piaccio io, o non piacciono altre persone coinvolte o altri motivi, invece che ammettere che il film era comunque buono nostante fosse coinvolto qualcuno che non apprezzavano".