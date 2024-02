Shawn Levy sarà premiato all'evento CinemaCon come Regista dell'Anno

Shawn Levy ha conquistato il premio come Regista Dell'Anno assegnato dagli organizzatori dell'evento CinemaCon che si svolgerà a Las Vegas.

Il filmmaker verrà premiato nella giornata dell'11 aprile presso il The Colosseum del Caesars Palace.

L'annuncio

Gli stagisti: Shawn Levy, regista del film, sul set

Mitch Neuhauser, responsabile del CinemaCon, ha dichiarato: "Nel corso della sua notevole carriera, Shawn Levy non fallisce mai nel dare agli spettatori quello che vogliono: i film che intrattengono di più, apprezzabili e che soddisfano le persone che si possano immaginare. Essendo uno dei filmmaker di maggior talento e protagonisti attivi in questo periodo, non vediamo l'ora di scoprire cosa proporrà nei nostri cinema questa estate con l'atteso Deadpool & Wolverine. Premiarlo come CinemaCon Regista dell'anno è un nostro onore".

Deadpool & Wolverine, il nostro commento al trailer: è arrivato il nuovo messia dei Marvel Studios?

Oltre all'atteso progetto con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Levy recentemente si è occupato della miniserie Tutta la luce che non vediamo.

Tra i suoi prossimi progetti, invece, c'è un lungometraggio della saga di Star Wars, oltre ai numerosi film e serie tv di cui sarà produttore tramite la sua 21 Laps, tra cui Never Let Go, la miniserie The Perfect Couple e, ovviamente, l'ultima stagione di Stranger Things.