Sharon Stone al SNL ha regalato una magnetica performance con Sam Smith, ecco il video

In occasione dell'uscita del suo nuovo album, Sam Smith ha presentato una delle canzoni al Saturday Night Live al fianco di Sharon Stone, con una performance indimenticabile.

La bellezza elegante di Sharon Stone e la potenza di Sam Smith, in un tripudio canoro che attinge dalla dimensione classica, hanno accompagnato la presentazione al grande pubblico di Gloria, la canzone che fa da titolo al nuovo album del cantante. La loro esibizione al Saturday Night Live ha lasciato il pubblico americano a bocca aperta.

Luci soffuse e un coro di persone incappucciate, poi una luce al centro del palco in cui troviamo un piccolo divano e su questo, sdraiata in abito elegantissimo, una trasognante Sharon Stone. La musica parte a cappella dalle persone intorno all'attrice e salendo gradualmente introduce l'ingresso di Sam Smith in scena al centro del coro. La performance assume immediatamente una particolare valenza onirica e sospesa, accompagnata dai gesti e dagli occhi della Stone che sembrano guardare un'orizzonte indefinito.

Il grande successo raccolto da questa esibizione ha spinto Sharon Stone a commentarla con un post Instagram in cui dedica il suo impegno sul palco a Sam Smith, dicendo che si è trattato di un "weekend molto divertente" per lei.

Gloria, canzone che dà titolo al nuovo album del cantante, anticipa l'uscita del quarto lavoro in studio del cantautore inglese, atteso in vendita a partire dal 27 gennaio 2023.