Sharon Stone ricorda quella scena in topless e il disagio: "Ero terrorizzata"

Sharon Stone ha rivelato un momento della sua carriera in cui si è trovata terrorizzata a causa di una scena in topless.

L'attrice, intervistata da Attitude Magazine, ha condiviso la sua esperienza per spiegare quanto sia importante avere delle persone che si occupino del coordinamento delle sequenze in cui gli attori sono particolarmente vulnerabili.

Alla rivista l'attrice Sharon Stone ha dichiarato: "All'epoca non c'erano i coordinatori delle scene di intimità. Quando ho girato il mio primo film, che è stato Vertenza inconciliabile, dovevo realizzare una scena in topless. E non avevano nemmeno liberato il set. Erano tutti presenti, c'era tipo un milione di persone presenti. E mi sono tolta il top e questo attore urla 'Ti sposteresti? Non riesco nemmeno a vedere le sue tette!'".

La star ha quindi aggiunto: "Ero così terrorizzata. Sapete quando si può senitre il cuore battere nelle orecchie? Era tutto quello che riuscivo a sentire. E ho sentito mentre urlava quelle cose. Non c'era nessun tipo di intimità".

Il film del 1984 l'ha vista protagonista accanto a Ryan O'Neal, Shelley Long e Drew Barrymore. Sharon Stone aveva la parte di una giovane aspirante attrice che viene scoperta mentre lavora in un chiosco di hot dog.