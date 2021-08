Sharon Stone abbandona la sfilata di Dolce & Gabbana a Venezia: il nipotino River si è aggravato

Sharon Stone ha dovuto abbandonare in fretta e furia la sfilata di Dolce & Gabbana a Venezia: la diva ha fatto ritorno negli USA per l'aggravarsi delle condizioni di salute del nipotino River.

Sharon Stone ha dovuto abbandonare la sfilata di Dolce & Gabbana a Venezia, domenica 29 agosto, per via delle condizioni di salute del nipotino River, sempre più gravi. La diva, ospite d'onore per la presentazione della nuova collezione, è stata così costretta a salire sul primo aereo e a tornare negli USA.

Da ormai diversi giorni a Venezia, la Stone stava documentando la propria permanenza in Italia con numerosi post social ma a interrompere la vacanza sono state le terribili notizie provenienti dagli Stati Uniti.

Notizie che hanno spinto l'attrice a fare i bagagli e tornare in fretta e furia a casa, nonostante gli impegni. A dare l'annuncio sono stati proprio i due stilisti durante la sfilata all'hotel Monaco di Venezia: "Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro".

Appena tre giorni fa, sempre dal suo profilo Instagram, Sharon Stone aveva condiviso una foto di un bambino intubato in ospedale in gravissime condizioni: si tratta del piccolo River Stone, figlio del fratello minore Patrick, ricoverato in condizioni gravissime per un'insufficienza multiorgano. Nel post l'attrice ha spiegato: "Mio nipote e figlioccio oggi è stato trovato nella sua culla con un'insufficienza a livello di organi. Per favore pregate per lui. Ci serve un miracolo". La MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome) è un'alterazione delle funzioni di due o più organi che innesca la risposta infiammatoria di tutto l'organismo. Nonostante sia potenzialmente reversibile, ha un tasso di mortalità molto elevato se non presa in tempo.