Sharon Stone, a 65 anni, è 'pronta per l'estate', lo scatto da capogiro in bikini (FOTO)

Sharon Stone ha rivelato di essere "pronta per l'estate" postando uno scatto da capogiro sulla propria pagina Instagram in cui indossa un bikini verde e nero. Nella foto sexy la 65enne sfoggia anche degli occhiali da sole Ray-Ban in quello che sembra essere un lussuoso soggiorno con mobili eleganti e un quadro di Marilyn Monroe sullo sfondo.

La Stone ha letteralmente infiammato il web con il suo ultimo scatto mozzafiato, ottenendo numerosi complimenti relativi alla sua forma fisica da parte di amici famosi come Michelle Pfeiffer, che ha risposto con tre emoji di fuoco, Brooke Burke, che ha scritto: "Yaaaaasssss Queen. Non credo tu sia mai stata così sensuale".

Tra le altre star che hanno commentato la foto figurano anche la comica Whitney Cummings, che ha scherzosamente scritto: "Ora sono gay"; Rita Ora l'ha definita un'icona, l'attrice Tiffani Thiessen ha ammesso che la forma fisica di Sharon è "il mio obbiettivo per l'estate" e la stilista di moda Vera Wang ha lasciato cinque emoji di fuoco.

Anche la modella celeberrima Paulina Porizkova ha commentato lo scatto di Sharon Stone scrivendo "Ragazza, sei sempre in forma smagliante e pronta a stupire", mentre il noto stilista Carson Kressley ha aggiunto: "Non è mai troppo tardi per essere favolosi".