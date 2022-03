Sharkula: il trailer dell'horror su uno squalo bianco posseduto da Dracula

Wild Eye Releasing ha svelato il trailer ufficiale e il poster della commedia horror Sharkula, con Dracula impegnato a vampirizzare e sfruttare un gigantesco squalo bianco per i suoi piani malvagi.

Sharkula è scritto e diretto da Mark Polonia, che in precedenza aveva diretto altri due B movie sugli squali assassini, Sharkenstein del 2016 e Noah's Shark dell'anno scorso. Il protagonista è Kyle Rappaport nei panni di Renfield, mentre Jeff Kirkendall interpreta il Conte Dracula.

Nella sinossi di Sharkula si legge: La maledizione del conte Dracula sopravvive in acque infestate da squali, reclamando la vita degli abitanti di comunità turistica. Una caccia in mare per la nuova specie provoca mostri, follia e spargimento di sangue. Un enorme squalo bianco ottiene l'aiuto di nuovi vampiri intenzionati a vederlo sopravvivere per uccidere ancora e ancora.

Sharknado: La trilogia-fenomeno all'insegna del trash

Sharkula è l'ultimo rappresentante del genere sharksploitation, avviato dal successo del thriller classico del 1975 Lo squalo, di steven Spielberg, seguito da tre sequel negli anni '80. Da allora, sono stati prodotti numerosi film sugli squali assassini tra cui Deep Blue Sea, Sharknado, The Shallows, 47 Meters Down e The Meg.