Shark Week 2019: la programmazione da stasera su Discovery Channel!

Che estate sarebbe senza la Shark Week 2019'? In contemporanea mondiale e in prima tv assoluta da stasera su Discovery Channel (SKY canale 401 in HD) torna la settimana più adrenalinica dell'anno con una programmazione interamente dedicata agli squali, fino a domenica 4 agosto dalle ore 21:00.

La Shark Week ci riporta nelle profondità degli oceani alla scoperta di uno dei predatori più affascinanti e feroci del Pianeta. Gli speciali in prima TV assoluta, insieme ai titoli più spettacolari delle precedenti edizioni, offrono un'imperdibile settimana da trascorrere in compagnia degli squali, creature tanto misteriose quanto magnifiche.

Tra Australia, Nuova Zelanda, Bahamas, Messico e Sud Africa, i protagonisti di questa nuova edizione si lanciano nelle avventure più incredibili. L'illusionista Andrew Mayne si immerge in acque infestate da temibili squali per testare le sue abilità mimetiche; Forrest Galante, avventuriero e biologo, si mette sulle tracce del misterioso squalo di Pondicherry; mentre Paul de Gelder, sopravvissuto all'attacco di uno squalo, trascorre 48 ore immerso tra i predatori degli abissi in compagnia dell'ambientalista James Glancy. E molto altro ancora...

A chiudere in bellezza il ciclo, l'atteso ritorno del Megalodonte, il mistero più affascinante degli abissi. Nello speciale Megalodonte: il re degli squali, in onda domenica 4 agosto alle ore 21:00, Josh Gates, volto di Avventure Impossibili, attraversa le coste del Messico e del Sud Africa per cercare di scoprire come lo storico antenato dello squalo bianco si sia estinto.

Ma le sorprese non finiscono qui: la Shark Week sbarca anche su DPLAY PLUS! Oltre ai titoli della nuova edizione, il pacchetto disponibile in streaming per gli utenti Plus comprenderà cult degli anni passati (come Bear Vs Shark) e contenuti eclusivi (tra cui Squali Vs Orche e Air Jaws: il ritorno), per un totale di oltre 20 speciali. Solo su Dplay Plus (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play) dal 22 luglio al 4 agosto.

Ecco la programmazione completa della Shark Week:

Lunedì 29 luglio

Ore 21:00 "LA REGOLA DELLO SQUALO" | Un team di esperti ricostruisce cinque attacchi di squali realmente accaduti per studiarne le dinamiche. Non sono ammesse gabbie.

Ore 21:55 "TOP TEN SHARKDOWN: I PIÙ LETALI" | Lo speciale stila una classifica degli squali più temibili del mondo a seconda della loro pericolosità per l'uomo.

Martedì 30 luglio

Ore 21:00 "LO SQUALO BIANCO PIÙ GRANDE DEL MONDO" | Jeff Kurr ed Andy Casagrande raggiungono la Nuova Zelanda per mettersi sulle tracce del grande squalo bianco.

Ore 21:55 "IL GRANDE SQUALO BIANCO DEGLI ABISSI" | Una squadra di esperti arriva sull'Isola di Guadalupe alla ricerca dei grandi squali bianchi degli abissi.

Ore 22:50 "L'IMPERATRICE DEGLI OCEANI" | 'Joan of Shark' è il più grande squalo bianco femmina che sia mai stato monitorato. Come agiscono le femmine di questa specie e quali sono le differenze rispetto agli esemplari maschi?

Mercoledì 31 luglio

Ore 21:00 "48 ORE TRA GLI SQUALI" | Paul de Gelder, sopravvissuto all'attacco di uno squalo, e l'esperto James Glancy trascorrono 48 ore nell'oceano per osservare la vita degli squali tra i relitti delle navi.

Ore 21:55 "SUDAFRICA: IL MOSTRO DEGLI ABISSI" | Si dice che a Hout Bay, in Sudafrica, nel 2014, alcuni turisti siano stati vittima di Sottomarino, uno squalo lungo 10 metri. É la verità o si tratta di una leggenda?

Giovedì 1 agosto

Ore 21:00 "GLI SQUALI DI NORFOLK ISLAND" | Norfolk Island è l'habitat naturale degli squali tigre. Lo scienziato Riley Scott cerca di scoprire se i comportamenti degli abitanti dell'isola siano la causa degli attacchi degli squali.

Ore 21:55 - "NINJA SHARK" | Lo speciale analizza le incredibili capacità di adattamento degli squali.

Venerdì 2 agosto

Ore 21:00 "ALLA RICERCA DELLO SQUALO PERDUTO" | Forrest Galante si dirige alle ricerca dello squalo di Pondicherry, probabilmente estinto.

Ore 21:55 "GUADALUPE: NEL REGNO DELLO SQUALO BIANCO" | Una telecamera segue gli squali bianchi delle acque dell'isola di Guadalupe per scoprirne le tecniche di caccia.

Sabato 3 agosto

Ore 21:00 "IL MAGO DEGLI SQUALI" | Andrew Mayne, illusionista, si immerge in acque infestate da pericolosi squali per mettere alla prova le sue abilità mimetiche.

Ore 21:55 "FRATELLO SQUALO" | Un viaggio nelle profondità degli oceani per scoprire le abitudini di caccia degli squali.

Ore 22:50 "LO SQUALO: LA LEGGENDA CONTINUA" | Il dottor Craig O'Connell tenta di scoprire se le acque al largo della costa di Long Island siano ancora infestate dai temibili squali bianchi.

Domenica 4 agosto