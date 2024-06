Shannen Doherty non perde la speranza contro il cancro:"C'è una certa positività"

Shannen Doherty mantiene la speranza nonostante la fase avanzata della malattia. La star di Beverly Hills 90210 ha spiegato nel suo podcast Let's Be Clear, da cosa deriva il suo atteggiamento positivo dell'ultimo periodo.

L'attrice americana è famosa in tutto il mondo per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210 e di Prue in Streghe, due personaggi che hanno contribuito a farla entrare nel cuore dei telespettatori dai primi anni '90 ai primi anni 2000.

Nuove speranze

Nonostante il suo cancro al seno al quarto stadio sia incurabile, Doherty è speranzosa:"Devo dire che c'è una certa positività, poiché la struttura molecolare delle mie cellule cancerose di recente è cambiata, significa che ci sono molte più terapie da provare. Per la prima volta, negli ultimi due mesi, mi sento speranzosa perché ci sono molte più opzioni mentre prima ero speranzosa ma mi stavo comunque preparando al peggio. Ora penso che non ho bisogno di essere preparata. Ho bisogno di andare in vacanza, di salire di nuovo su una barca ed esplorare luoghi".

La tristezza rimane comunque presente:"Ancora una volta non so cosa comporteranno tutte queste chemioterapie, ne sto facendo più di una, quindi la speranza si mescola alla tristezza. Stiamo praticamente cercando di fare tutto il possibile".

A Shannen Doherty era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015, entrando in remissione dopo mastectomia, chemioterapia e radioterapia. Il cancro si è ripresentato nel 2019 e nel 2020 è stato rivelato essere al quarto stadio. Nel giugno dello scorso anno, l'attrice ha rivelato di aver effettuato un intervento di rimozione al cervello perché la malattia si era diffusa anche in quella zona mentre lo scorso novembre ha aggiornato i propri fan sulla diffusione del cancro anche alle ossa.

Il podcast di Shannen Doherty è stato inaugurato lo scorso dicembre con l'obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, raccontando anche cosa significa vivere e lavorare con la malattia.