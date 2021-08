Shaman King, su Netflix in streaming da oggi

Disponibile da oggi la nuova serie di Shaman King, in streaming su Netflix per tutti gli abbonati: l'anime è un remake della precedente serie trasmessa tra il 2003 e il 2006.

Arriva oggi 9 Agosto su Netflix il nuovo anime di Shaman King: basato sull'omonimo manga di Hiroyuki Takei, il remake è disponibile in streaming per tutti gli abbonati.

Questa nuova serie è un remake dell'anime precedentemente trasmesso tra il 2003 e il 2006. Prodotta dallo Studio Bridge per la regia di Joji Furuta, la nuova serie di Shaman King seguirà ancora una volta le avventure del giovane discendente di un'antica famiglia di sciamani, Yoh Asakura, capace di interagire con gli spiriti e controllarli. Il ragazzo dovrà contendersi il titolo di Shaman King, partecipando a un torneo tra sciamani che ha luogo ogni cinquecento anni allo scopo di eleggere colui che porterà il mondo alla rigenerazione.

Per quanto riguarda il cast, oltre al protagonista principale Yoh Asakura doppiato da Yoko Hikasa e Mosuke doppiato da Masakazu Morita, i personaggi di Amidamaru, Anna Kyoyama e Hao sono doppiati rispettivamente dagli attori originali Katsuyuki Konishi, Megumi Hayashibara e Minami Takayama.

La nuova serie esce oggi su Netflix e sarà distribuita in tutto il mondo, mentre in Giappone l'anime ha avviato la serializzazione il primo aprile di quest'anno e al momento sono stati trasmessi 15 episodi dei 52 previsti.

In Italia, il manga Shaman King è serializzato da Star Comics.