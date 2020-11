Shailene Woodley e Miles Teller star di The Fence

Il film satirico The Fence avrà come protagonisti Shailene Woodley e Miles Teller, di nuovo insieme sul set dopo la saga di Divergent.

Shailene Woodley e Miles Teller, dopo la saga di Divergent, saranno i protagonisti di un nuovo film intitolato The Fence.

Il progetto sembra sia una satira politica con al centro una coppia di giovani sposi.

La regia di The Fence sarà firmata da Grímur Hákonarson e racconterà la storia di marito e moglie, entrambi liberali, che si ritrovano a scontrarsi con il loro vicino di casa, ultra-conservatore, a causa della costruzione di una rete che vuole posizionare per tenere al sicuro la propria casa da potenziali terroristi. La sceneggiatura è firmata da Shane Danielsen che ha sviluppato una storia ideata da Grímur Hákonarson.

Shailene Woodley e Miles Teller hanno già lavorato insieme in occasione di The Spectacular Now e dei film della saga di Divergent, tratta dai romanzi scritti da Veronica Roth.

La produzione di The Fence sarà curata da Justin Nappi e Juliet Berman per conto di Treehouse Pictures.