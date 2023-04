Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Richard Madden star del film Amazon Killer Heat

Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Richard Madden reciteranno insieme nella prossima produzione targata Amazon Studios, il film Killer Heat, basato sul racconto di Jo Nesbø "The Jelousy Man".

A riportarlo è Deadline, che ci fornisce ulteriori dettagli sul progetto.

Diretto da Philippe Lacôte (Night of the Kings, Run) e scritto da Roberto Bentivegna (House of Gucci), con revisioni per mano di Matt Charman (Il Ponte delle Spie, Treason), il film avrà dunque tra le sue star l'attore di Don Jon Joseph Gordon-Levitt, l'attrice di Big Little Lies Shailene Woodley e l'interprete de Il Trono di Spade Richard Madden.

Killer Heat racconterà la storia di "due fratelli gemelli che restano coinvolti in un violento triangolo amoroso in una remota isola della Grecia" come recita la sinossi che si legge sul sito, e continua "un detective dal difficile passato, conosciuto come L'Uomo della Gelosia, viene convocato per indagare".

Le riprese del film con Gordon-Levitt, Woodley e Madden partiranno a Maggio a Creta, mentre non sappiamo ancora quando verrà distribuito.