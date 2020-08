Sfera: il romanzo di Michael Crichton diventa una serie tv HBO

Il romanzo di Michael Crichton intitolato Sfera diventerà una serie televisiva prodotta per HBO dal team che ha portato al successo Westworld.

Il romanzo Sfera di Michael Crichton diventerà una serie HBO, dopo essere già stato adattato per il grande schermo in occasione di un film con star Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samuel L. Jackson nel 1998.

La nuova serie avrà come showrunner, sceneggiatrice e produttrice Denise Thé, attualmente nel team di produttori di Westworld.

Sfera racconta la storia di quello che accade nelle profondità dell'Oceano dove un gruppo di scienziati affronta i misteri surreali, meravigliosi e mortali dell'universo, scoprendo però che le persone più vicine a noi potrebbero essere la più grande forma aliena.

Il lungometraggio diretto da Barry Levinson aveva incassato solo 73 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

Nel team della produzione ci saranno Jonathan Nolan e Lisa Joy, tramite la Kilter Film, e Robert Downey Jr. e Susan Downey con Team Downey, in collaborazione con Warner Bros. Television.

La nuova serie era già in fase di sviluppo prima dell'accordo di Nolan e Joy con Amazon, non violando quindi i termini dell'accordo dei due produttori.