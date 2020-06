Sex crimes - Giochi pericolosi, Neve Campbell e il bacio bollente con Denise Richards

Durante una conferenza stampa Neve Campbell ha ammesso di essersi divertita molto durante le riprese di Sex crimes - Giochi pericolosi, in particolare durante la scena in cui ha dovuto baciare Denise Richards. Quest'ultima invece ha un'opinione diversa a proposito della celebre scena del film diretto da John McNaughton.

Sex Crimes: il bacio tra Neve Campbell e Denise Richards

"È stato divertente", ha detto Campbell ad un giornalista di Rolling Stone a proposito della scena più famosa del film: "Non abbiamo perso tempo, ci siamo baciate senza pensarci. In realtà, abbiamo mescolato i margarita e portato una bottiglia di vino nella mia roulotte prima della scena e ci siamo ubriacate."

A proposito di questa esperienza Campbell ha scritto sul suo diario: "Okay, stasera bacerò una ragazza per la prima volta nella mia vita. È così interessante... molte volte impari cose su te stesso sul set, è semplicemente meraviglioso, ti ritrovi in delle situazioni e a fare delle cose che normalmente non faresti nella tua vita."

Denise Richards, d'altro canto, non era troppo entusiasta di questa scena: "A un certo punto, durante le riprese di Sex crimes - giochi pericolosi, stavamo girando una scena di notte, mi sono seduta e ho pensato: 'Sono le quattro del mattino. Sono mezza nuda in una piscina. Sto per baciare Neve Campbell. Che ci faccio io qui?'"