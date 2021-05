Sex and the City: Sarah Jessica Parker condivide la foto di un oggetto che i fan ricorderanno molto bene

Sarah Jessica Parker ha condiviso la foto di un oggetto appartenente al set di Sex and the City che i fan della serie ricorderanno molto bene.

Sarah Jessica Parker ha recentemente condiviso su Instagram una foto di un piccolo cimelio di Sex and the City, in attesa del nuovo reboot intitolato And Just Like That, e i fan dell'attrice non ci hanno messo molto a riconoscere l'oggetto ricordando anche l'episodio della serie in cui è apparso.

Lunedì l'attrice 56enne, che è pronta a riprendere il suo ruolo di Carrie Bradshaw nella nuova serie prodotta da HBO Max, ha pubblicato due foto su Instagram dei sandali Manolo Blahnik con la suola blu indossati dal suo personaggio nel tredicesimo episodio della quarta stagione di Sex and the City.

L'episodio, intitolato "The Good Fight", segue Carrie che fa fatica a vivere con Aiden, dopo che i due hanno tentato di riaccendere la loro storia d'amore iniziando a convivere. Carrie si sente emotivamente soffocata dal designer di mobili e perde la calma quando trova Pete, il cane, che mastica il suo amato Manolo.

Questo gennaio HBO Max ha annunciato il reboot del popolare franchise, trasmesso originariamente dal 1998 al 2004 su HBO, seguito anche da due spin-off nel 2008 e nel 2010. In una dichiarazione, Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha annunciato di essere entusiasta e di non vedere l'ora che i fan possano scoprire come le storie dei personaggi si sono evolute dalla serie e dai film.

"Sono cresciuta anch'io con questi personaggi e non vedo l'ora di scoprire come si è evoluta la loro storia in questo nuovo capitolo, con l'onestà, l'intensità, l'umorismo e l'amata città che li ha sempre contraddistinti da tutto il resto", ha dichiarato la Aubrey.