Sex and the City: Chris Noth svela la sua scena preferita con Carrie e Mr. Big

Chris Noth ha rivelato la sua scena preferita di Sex and the City e si tratta di una scena 'rumorosa' che vede Carrie Bradshaw e Mr. Big come protagonisti.

In occasione della sua partecipazione al The Kelly Clarkson Show, Chris Noth ha riflettuto sulla sua scena preferita di Sex and the City. Ovviamente, la scena scelta vede la coppia di Mr. Big e Carrie Bradshaw come protagonisti e si tratta di una scena che definiremmo "rumorosa", più che romantica.

L'elusivo Chris Noth ha risposto chiedendo alla conduttrice quale fosse la sua scena preferita di Sex and the City e, poi, ha fatto finalmente sapere la sua: "Beh, la mia preferita è quella in cui Carrie fa un peto a letto. E io ho insistito a mantenere il suono perché sono un esperto di peti. E quello era proprio un buon peto perché poi lei ha messo la testa sotto le lenzuola e mi ha sconsigliato di scendere!". Nella scena seguente, invece, Mr. Big pone un petofono sulla sedia di Carrie, che arriva bevendo un bicchiere di vino per discutere della futura vacanza. L'effetto è stato dirompente.

Sarah Jessica Parker e Chris Noth in una scena di Sex and the City, episodio Strane opportunità

Chris Noth non si è fermato qua e ha rivelato anche la sua seconda scena preferita, quella in cui Mr. Big e Carrie finiscono in un laghetto di Central Park: "Mi sono divertito tantissimo a girare quella scena a Central Park. Ovviamente, avevamo una sola possibilità e ci siamo riusciti decisamente bene! Sex and the City è ricca di momenti deliziosi. Siamo stati fortunati!".

Secondo quanto riportato da Page Six, Mr. Big non prenderà parte a And Just Like That, revival di Sex and the City attualmente in produzione. A non tornare nel cast sarà anche Kim Cattrall; al contrario, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e John Corbett hanno confermato la loro presenza. Silenzioso sulla sua mancata partecipazione, Chris Noth ha risposto a un utente su Instagram che gli ha chiesto ulteriori delucidazioni: "Beh, se Page Six dice così, sarà vero!". Successivamente, però, ha commentato: "Qualsiasi cosa può cambiare!". Fiato sospeso e dita incrociate.