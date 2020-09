Sette anni in Tibet: "Brad Pitt? Una scelta terribile" disse il vero Heinrich Harrer

Il vero Heinrich Harrer ha scherzato dicendo che Brad Pitt è stata una scelta terribile per interpretarlo in Sette anni in Tibet.

Durante un'intervista del 1998 il vero Heinrich Harrer ha scherzato dicendo che "Brad Pitt è stata una scelta terribile per interpretare il ruolo basato sulla mia vita in Sette anni in Tibet. Io, se devo essere sincero, a quell'età ero molto più bello di lui".

Nel 1945, quando incontrò per la prima volta il 14 ° Dalai Lama, Heinrich Harrer aveva 34 anni. Anche Pitt, che nel film interpreta Harrer, aveva 34 anni quando fu girata la pellicola diretta da Jean-Jacques Annaud nel 1997.

L'accento austriaco di Brad Pitt è stato citato dalla rivista Empire come il terzo nella lista dei peggiori accenti cinematografici di tutti i tempi. A causa dei loro ruoli, a David Thewlis e a Pitt fu vietato l'ingresso in Cina. La superstar però ha visitato la Cina nel 2016 per promuovere un film.

Derek Elley di Variety, che ha pubblicamente elogiato il valore complessivo di Sette anni in Tibet, in seguito ha dichiarato: "Per una storia con tutto il potenziale di un travolgente dramma emotivo ambientato in luoghi fantastici, troppo spesso si desidera solo che che la narrazione abbandoni il classico paradigma hollywoodiano."