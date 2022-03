Seth Rogen: "Mia madre ha scritto al capo di uno studio per far approvare il mio nuovo film"

Seth Rogen ha rivelato che sua madre ha inviato un'e-mail al capo di un importante studio cinematografico per incoraggiarli a dare il via libera al suo ultimo film. Un progetto misterioso di cui non è stato ancora rivelato nulla.

La mamma di Seth Rogen, Sandy, ha inviato un'e-mail al capo di un importante studio cinematografico nel tentativo di aiutare a portare avanti uno dei progetti di suo figlio che, lo ricordiamo, ha 39 anni. Nel corso del tempo, Rogen e il suo partner creativo Evan Goldberg sono stati responsabili non solo di alcune delle più grandi commedie degli ultimi anni, ma anche di portare il cinema comico verso strade più "fresche". Inizialmente etichettato come un fuoco di paglia da alcuni, Rogen ha da tempo dimostrato di essere molto di più.

Dopo aver esordito nel cabaret da adolescente, l'interesse di Rogen per l'industria dell'intrattenimento alla fine lo ha portato a Hollywood nel 1999. Da allora, la popolarità di Rogen come attore è cresciuta in maniera costante e si è allargata al mondo della scrittura, della produzione e della regia. Eppure, anche quando raggiungi così tanto successo, potrebbe esserci qualcuno che pensa che tu possa aver bisogno di una mano. Nel caso di Seth Rogen, il suo asso nella manica risponde al nome di Sandy, sua madre.

Tramite il suo account Twitter, Rogen ha infatti svelato che sua madre ha recentemente inviato un'e-mail al capo di un importante studio cinematografico per "sbrigarsi e dare il via libera" ad uno dei suoi ultimi progetti. "_Mia madre ha appena inviato un'e-mail al capo di un importante studio cinematografico per convincerli a sbrigarsi e dare il via libera al nostro film? Sì, l'ha fatto", si legge nel post. Non si sa ancora se lo sforzo della donna abbia avuto successo, ma questo rimane senza dubbio un gesto divertente e tenero allo stesso tempo.