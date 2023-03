Seth Rogen: "Grazie a Dio io e mia moglie non abbiamo figli"

Durante l'ultimo episodio del podcast "The Diary Of A CEO", il presentatore Steven Bartlett ha chiesto a Seth Rogen perché non ha figli al che l'attore ha fornito una spiegazione ponderata e il motivo per cui lui e sua moglie Lauren Miller (sposati dal 2011) hanno deciso di non procreare.

"C'è una cosa molto importante che non sto facendo, ed è crescere dei figli", ha spiegato Rogen a Bartlett. "Non credo che sarei più felice se li avessi. Ovviamente ho sempre avuto dei bambini intorno... Tutti quelli che conosco hanno figli. Ho 40 anni, sai? Alcuni dei miei amici hanno figli da decenni. Alcune persone vogliono bambini, altre no."

"Voglio dire, molte persone hanno figli prima ancora di pensare a cosa significa essere genitori, onestamente questo è quello che succede spesso, l'ho visto accadere più volte", ha continuato la star. "Ti viene detto: 'vivere la vita è questo, ti sposi, fai figli, e questo è quello che succede'."

"Grazie a Dio io e mia moglie non abbiamo figli. Possiamo fare quello che vogliamo. Siamo nel pieno della nostra vita. Siamo più intelligenti di quanto non siamo mai stati, comprendiamo noi stessi più di quanto abbiamo mai fatto, abbiamo la capacità di raggiungere quello che desideriamo dal punto di vista professionale e abbiamo uno stile di vita che prima potevamo solo sognare. E possiamo farlo e basta senza dover crescere un bambino, cosa di cui il mondo non ha bisogno in questo momento", ha concluso Seth Rogen.