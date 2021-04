Seth Rogen svela i primi dettagli di Escape, film ispirato a Buster Keaton e Jackie Chan

Seth Rogen ha pralato del suo nuovo film a cui sta lavorando con Evan Goldberg: Escape è un progetto action in fase di sviluppo da ormai cinque anni e che si ispira a Buster Keaton e Jackie Chan.

L'attore, in un'intervista rilasciata a The New York Times, ha spiegato che le riprese del progetto potrebbero iniziare nel 2022.

L'attore ha spiegato che l'intenzione è quella di avere uno dei ruoli da protagonista e che Escape è stato ideato per non avere alcun dialogo, partendo da una sfida con cui Seth Rogen ed Evan Goldberg hanno deciso di mettersi alla prova, cercando di capire come far ridere le persone senza usare le battute: "Le persone si ricordano le scene di lotta in Strafumati, il piede attraverso il finestrino e con Cattivi vicini si pensa ai momenti con gli airbag, che è una commedia usando elementi fisici. Abbiamo pensato 'Perché queste sono semplicemente elementi secondari? Perché queste sono le cose che si ricordano tra molte battute e dialoghi? Perché non realizziamo alcuni di questi momenti divertenti senza basarci sull'umorismo verbale?'".

L'attore ha aggiunto: "Dobbiamo scoprire se questi elementi funzionano, e se le tempistiche sono giuste, ma non si può fare un tavolo di lettura per scoprire se le persone ridono oppure no perché si tratterebbe di una situazione in cui dico 'Getta la cosa, butta giù la porta, lo colpisce in faccia'. Abbiamo bisogno di vedere questi dettagli".

Seth Rogen ha inoltre dichiarato che tra le sue fonti di ispirazione ci sono Paul Thomas Anderson perché sta cercando di realizzare un cinema maggiormente sperimentale e Alfonso Cuaron perché si è trovato in una situazione che gli ha permesso di lavorare in modo più indipendente dopo aver firmato dei blockbuster. L'attore ha spiegato: "Sentirlo parlare è stato molto bello perché era rimasto bloccato in questa situazione in cui realizzava dei film grandi e costosi all'inizio della sua carriera e poi è tornaato inedietro e ha detto 'No, questo è quello che voglio fare: 'Resettare ciò per cui sono conosciuto e correre dei rischi'".