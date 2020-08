Seth MacFarlane produrrà la serie tratta da The Winds of War

Seth MacFarlane sarà il produttore di una serie tratta dal romanzo The Winds of War scritto da Hermann Woruk e ambientato durante la seconda Guerra Mondiale.

Seth MacFarlane sta sviluppando una nuova serie tratta dal romanzo The Winds of War, scritto dal premio Pulitzer Hermann Woruk.

Il progetto sarà sviluppato nell'ambito dell'accordo, da 200 milioni di dollari, stretto con NBCUniversal Content Studios firmato dall'attore e produttore.

In un comunicato ufficiale, Seth MacFarlane ha dichiarato: "Non posso immaginare un progetto più eccitante con cui lanciare la mia partnership creativa con UCP rispetto a The Winds of War di Herman Wouk. Sono da decenni un fan del racconto della seconda Guerra mondiale descritta da Wouk e la sua descrizione della resistenza umana di fronte a uno sconvolgimento su larga scala globale non è mai stato più rilevante rispetto a ora. Durante il mio primo incontro con Dawn Olmstead, presidente di UCP, siamo entrati in connessione grazie a questo progetto. Ho scoperto che anche lei proviene da una famiglia legata alla Marina e poter realizzare questo progetto con la sua guida e quella del team di UCP sarà un progetto perfetto per tutti. Non vedo l'ora di iniziare il lavoro".

Tra le pagine del romanzo The Winds of Winter si racconta la storia del turbolento viaggio di una famiglia americana attraverso i continenti e gli anni durante la seconda Guerra mondiale. Il libro ha poi avuto un sequel intitolato War and Remembrance.

La sceneggiatura della serie sarà scritta da Seth MacFarlane e Seth Fisher, mentre nel team dei produttori ci sarà anche Erica Higgins.