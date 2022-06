Seth MacFarlane dei Griffin spiega le differenze tra lavorare per Fox e per Disney

Con The Orville: New Horizons che va alla grande a Hulu e un prequel di Ted, Seth MacFarlane si è notevolmente allontanato da Fox, tranne che per il suo lavoro su I Griffin, e ha recentemente detto la sua a proposito delle differenze tra lavorare per Disney e per la celebre rete televisiva.

Sebbene MacFarlane abbia sempre fatto battute su Fox negli ultimi 23 anni, a volte attraverso le sue stesse serie animate, le cose sono diventate notevolmente più difficili recentemente a causa delle opinioni del creatore su Fox News: "È un rapporto incredibilmente complicato quello che ho con quella compagnia. Ci sono persone con cui ho ottimi rapporti personali. Ci sono persone che mi piacciono molto."

"Ma è un'azienda diversa rispetto a quando ho iniziato. È molto difficile per me identificare quale sia il mio rapporto con quell'azienda in questo momento. Io, come molte persone, ho dei problemi con Fox News anche se la divisione notizie e la divisione intrattenimento operano in modo relativamente indipendente l'una dall'altra", ha continuato la star. "Scherzo spesso su Fox, ma devo dire che per tutto il tempo che sono stato lì, nessuno ha mai cercato di censurare lo show. C'è un atteggiamento molto laissez faire che ha funzionato alla grande per noi... non sono mai stato censurato."

Seth MacFarlane, d'altro canto, ha avuto cose quasi del tutto positive e lusinghiere da dire sul suo rapporto di lavoro con Disney: "L'azienda nel suo insieme è stata ammirevole con me. Cercano di essere culturalmente consapevoli. Cercano di essere eticamente responsabili. E creativamente, il mio rapporto con loro è stato fantastico, è stata una delle migliori esperienze creative della mia carriera. Mi sono davvero divertito lì."