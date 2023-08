Seth MacFarlane ha donato 1 milione di dollari per sostenere i professionisti durante lo sciopero

L'attore e produttore Seth MacFarlane ha deciso di donare 1 milione di dollari al The Entertainment Community Fund per aiutare chi è in difficoltà durante lo sciopero degli sceneggiatori e attori.

A partire dal mese di maggio, quando ha preso il via lo stop delle attività dei membri del sindacato WGA, sono stati raccolti oltre 6,3 milioni di dollari grazie a oltre 7500 donatori.

Un aiuto per chi è in difficoltà

L'organizzazione, in passato conosciuta come The Actors Fund e guidata da Annette Bening, ha ottenuto negli ultimi mesi il sostegno di The Katie McGrath & JJ Abrams Family Foundation, Stacey Abrams, Tom Bergeron, Greg Berlanti, Rachel Bloom, Rosanne Cash in memoria di Johnny Cash, Suzanne Collins e Cap Pryor, Vince Gilligan, Lynn Nottage, Michelle Pfeiffer e David E. Kelley, Shonda Rhimes, e Steven Spielberg e Kate Capshaw.

Bening ha dichiarato: "Ogni giorno aumentano le chiamate per chiedere aiuto. Questi doni aiuteranno immediatamente così tante persone nel nostro settore che stanno ancora lottando per recuperare dopo la pandemia. Speriamo inoltre che questi doni, che hanno un vero impatto, ispireranno gli altri che, se potranno farlo, doneranno per sostenere il nostro lavoro così cruciale".