Seth Green ricrea il tradimento scoperto dai Coldplay e il video diventa virale

Seth Green, mentre era allo stadio a Los Angeles con la moglie Clare Grant, ha ricreato il video della kiss cam dei Coldplay che ha fatto emergere un tradimento diventato poi famoso in tutto il mondo.

La star di Buffy e numerose serie tv è stato infatti inquadrato dalle telecamere del BMO Stadium durante una partita e non ha resistito all'occasione di dare spazio al suo senso dell'umorismo.

La parodia di Seth Green

Il video, anche in questo caso diventato virale sui social in pochissime ore, mostra Seth Green e la sua consorte mentre scoprono di essere inquadrati dalla kiss cam. La coppia ha quindi deciso di ricreare il momento in cui il CEO di Astronomer e la responsabile delle risorse umane dell'azienda sono stati inquadrati mentre assistevano abbracciati al concerto dei Coldplay.

Clare, come Kristin Cabot, si è immediatamente coperta il volto e ha cercato di uscire dall'inquadratura, mentre l'apprezzato interprete del licantropo Oz nella serie dedicata alle avventure della Cacciatrice (personaggio iconico che prossimamente dovrebbe tornare sugli schermi tv con una nuova serie) ha fatto una parodia del gesto compiuto da Andy Byron che si è abbassato dietro le transenne per non farsi riprendere.

Il cantante dei Coldplay, Chris Martin, aveva commentato la situazione dichiarando, senza poter prevedere le conseguenze, che la coppia o aveva una relazione extraconiugale o doveva fare i conti con un attacco di timidezza.

La 'parodia' realizzata da Seth Green è diventata rapidamente virale ed è stata accolta da molte risate e applausi dagli spettatori che erano nello stadio di Los Angeles.

Le conseguenze del tradimento 'virale'

La startup Astronomer, dopo lo 'scandalo' scoperto durante il concerto, aveva subito preso le distanze dalla situazione, ricordando che l'azienda rispetta e segue dei valori morali che non erano in linea con quanto accaduto. Byron e Cabot attualmente non sembrano essere più dipendenti dell'azienda che, inoltre, ha sfruttato la popolarità in modo molto sarcastico facendo realizzare un video a Gwyneth Paltrow, ex moglie di Chris Martin, in cui l'attrice risponde ad alcune delle domande degli utenti dei social, presentandosi come una 'portavoce' di Astronomer.