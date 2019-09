Servant: i primi teaser della serie di M. Night Shyamalan per Apple TV+

Servant è la serie creata da M. Night Shyamalan creata per Apple TV+ di cui sono stati diffusi i primi due teaser. Nel primo video si sente una voce, mentre sullo schermo si vede un neonato, dichiarare: "Speriamo che tratterai la nostra casa come la tua. Sono certa che tra te e Jericho si stabilirà immediatamente un legame". Una seconda donna risponde: "Non vedo l'ora di incontrarlo".

Nel secondo una giovane donna spiega come sua zia le avesse insegnato che se un grillo entra in casa è segno che sta per accadere qualcosa di negativo.

La serie Servant racconta la storia di una coppia di Philadelphia in lutto dopo una terribile tragedia che allontana i coniugi e apre le porte per l'entrata in scena di una forza misteriosa.

M. Night Shyamalan ha scritto su Twitter: "Realizzare uno show che possa essere visto su Apple TV+ è per me così entusiasmante. Apple è una società in grado di ispirare e aiutare a raccontare una delle loro prime storie è elettrizzante".

Making a show that only can be seen on Apple TV+ is so exciting to me. @apple is an inspiring company & to help tell one of their first stories thrills me. Please join the lottery to be with me at nyc comic con on oct 3rd! We'll get nerdy & talk cinema! https://t.co/w583v59Iqb — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) September 24, 2019

La serie sarà composta da dieci episodi, della durata di trenta minuti, ed è stata scritta da Shyamalan in collaborazione con Tony Bagsallop.

I protagonisti sono Toby Kebbell nel ruolo di Sean Turner, uno chef sposato con Dorothy, ruolo affidato a Lauren Ambrose, e Nell Tiger Free che sarà una tata, Leanne Grayson.

Tra gli interpreti anche Rupert Grint nel ruolo di Julian, il fratello minore di Dorothy.