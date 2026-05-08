Serie A oggi: dove vedere le partite in TV e streaming. Guida completa alla 36ª giornata

Non perdere neanche un gol: scopri gli orari ufficiali e la programmazione Sky e DAZN per la 36ª giornata di Serie A. Dagli anticipi del venerdì ai big match per l'Europa, ecco dove seguire tutto il calcio live.

Oggi, venerdì 8 maggio, prende il via la 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su quattro giorni, da stasera fino a lunedì con il posticipo serale. Con lo scudetto già assegnato all'Inter le squadre lottano per guadagnarsi un posto in Europa o per non retrocedere. Ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 36ª giornata su Sky e Dazn

L'Inter gioca la sua prima da Campione d'Italia a Roma, in casa della Lazio, mentre nella lotta per non retrocedere tra Lecce e Cremonese il turno sembra favorevole ai lombardi, che se la vedranno con il retrocesso Pisa, mentre i salentini affronteranno la Juventus. La Roma affida le sue possibilità di agganciare la zona Champions alla trasferta in casa del Parma.

Venerdì 8 maggio

ore 20.45: Torino-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Sabato 9 maggio

ore 15.00: Cagliari-Udinese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Lazio-Inter su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Lecce-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 10 maggio

ore 12.30: Verona-Como su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Cremonese-Pisa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Fiorentina-Genoa su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Parma-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Milan-Atalanta su DAZN 1

Lunedì 11 maggio

ore 20.45: Napoli-Bologna su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.