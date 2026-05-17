Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming su Sky e DAZN

Oggi, domenica 17 maggio, prende il via la 37ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, con un turno che si esaurirà stasera con tre posticipi alle 20:45. Nell'inedito orario delle 12:00 ci saranno ben quattro incontri, in cui saranno impegnate le squadre che si contendono i tre posti per la Champions League.

Dove vedere le partite della 37ª giornata su Sky e Dazn

Con lo scudetto già assegnato restano solo due traguardi da raggiungere: le coppe europee e la salvezza. Nel mezzogiorno di fuoco della Serie A saranno impegnate quattro squadre che si giocheranno il piazzamento in Champions League, una tra loro resterà fuori. Per la coda della classifica, alle 20:45 Lecce e Cremonese si contendono un posto nel massimo campionato di calcio per la prossima stagione.

Domenica 17 maggio

ore 12.00: Juventus-Fiorentina su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 ore 12.00: Como-Parma su Sky Sport 253

su Sky Sport 253 ore 12.00: Genoa-Milan su DAZN

su DAZN ore 12.00: Pisa-Napoli su DAZN

su DAZN ore 12.00: Roma-Lazio su DAZN

su DAZN ore 15.00: Inter-Verona su DAZN

su DAZN ore 18.00: Atalanta-Bologna su DAZN

su DAZN ore 20.45: Sassuolo-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Cagliari-Torino su DAZN

su DAZN ore 20.45: Udinese-Cremonese su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.