Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming su Sky e DAZN

La sesta giornata di Serie A si gioca dal 10 al 12 ottobre con dieci partite in programma. Da Napoli-Frosinone a Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus, ecco orari e canali TV.

Dopo la pausa per ma National League torna la Serie A Enilive 2026/2027: la sesta giornata si disputa da sabato 10 a lunedì 12 ottobre, con dieci partite distribuite nell'arco di tre giorni. Il turno si apre sabato pomeriggio con Genoa-Fiorentina e prosegue con le sfide di Inter, Napoli e delle altre protagoniste del campionato. La giornata si chiuderà lunedì sera con Torino-Udinese. Ecco il programma completo della sesta giornata, con gli orari e i canali televisivi sui quali seguire ogni incontro.

Dove vedere le partite della sesta giornata su Sky e DAZN

Anche per questo turno, gli appassionati potranno seguire le partite della Serie A attraverso DAZN e Sky, in diretta TV e streaming secondo la programmazione prevista. La capolista Inter ospita il Parma, mentre il Napoli affronta la sorpresa di questa prima parte del campionato: il Frosinone. Nel calendario di domenica spiccano Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus oltre alle sfide che completeranno il turno nella giornata di lunedì.

Sabato 10 ottobre

Ore 15.00: Genoa-Fiorentina - DAZN 1

Genoa-Fiorentina - DAZN 1 Ore 18.00: Inter-Parma - DAZN 1

Inter-Parma - DAZN 1 Ore 20.45: Napoli-Frosinone - Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

Domenica 11 ottobre

Ore 12.30: Como-Roma - DAZN 1

Como-Roma - DAZN 1 Ore 15.00: Lazio-Monza - DAZN 1

Lazio-Monza - DAZN 1 Ore 15.00: Lecce-Bologna - DAZN 2

Lecce-Bologna - DAZN 2 Ore 18.00: Sassuolo-Milan - Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

Sassuolo-Milan - Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 Ore 20.45: Cagliari-Juventus - DAZN 1

Lunedì 12 ottobre

Ore 18.30: Atalanta-Venezia - DAZN 1

Atalanta-Venezia - DAZN 1 Ore 20.45: Torino-Udinese - Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

Torino-Udinese - Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 Ore 15.00: Genoa-Fiorentina - DAZN 1

Genoa-Fiorentina - DAZN 1 Ore 18.00: Inter-Parma - DAZN 1

Inter-Parma - DAZN 1 Ore 20.45: Napoli-Frosinone - Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.