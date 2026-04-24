Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming su Sky e DAZN

Oggi, venerdì 24 aprile, prende il via la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su quattro giorni, da stasera fino a lunedì con il posticipo serale Lazio-Udinese. Con lo scudetto che sembra già assegnato le zone calde della classifica che non concedono tregua, ogni punto diventa pesantissimo. Ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 34ª giornata su Sky e Dazn

Il riflettore principale non può che essere puntato su San Siro per la sfida di domenica sera tra Milan e Juventus. Le due potenze del calcio italiano si affrontano in un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto. Con la qualificazione in Champions League come obiettivi principali delle due società. In coda Verona-Lecce è il classico scontro dentro fuori per la zona salvezza.

Venerdì 24 aprile

ore 20.45: Napoli-Cremonese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Sabato 25 aprile

ore 15.00: Parma-Pisa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Bologna-Roma su DAZN

su DAZN ore 20.45: Verona-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Domenica 26 aprile

ore 12.30: Fiorentina-Sassuolo su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Genoa-Como su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Torino-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Milan-Juventus su DAZN 1

Lunedì 27 aprile

ore 18.30: Cagliari-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Lazio-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.