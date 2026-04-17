Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN)

Da Inter-Cagliari ai big match Napoli-Lazio e Roma-Atalanta: tutte le partite di Serie A in programma con orari, calendario completo e dove vederle in TV e streaming

Elia Caprile portiere del Cagliari
NOTIZIA di 17/04/2026

Oggi venerdì 17 aprile prende il via la 33ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su quattro giorni da stasera a lunedì con il posticipo serale Lecce-Fiorentina. Tra scontri salvezza delicatissimi e big match per la zona champions, ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 33ª giornata su Sky e Dazn

Si parte col botto. Il Como, rivelazione del torneo, apre le danze a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma i riflettori sono tutti su San Siro: l'Inter di Chivu ospita il Cagliari per blindare ulteriormente il primato e mettere pressione al Napoli.

Il sabato è dedicato ai piani alti. Al Maradona va in scena Napoli-Lazio, una classica del nostro calcio che mette in palio punti pesanti per il secondo posto. In serata, l'Olimpico si infiamma per Roma-Atalanta: Gasperini contro il suo passato in uno scontro diretto che sa di ultima chiamata per la zona Champions League.

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La domenica si chiude con la Juventus che riceve il Bologna, mentre il Milan vola a Verona per evitare trappole salvezza. Il sipario calerà lunedì sera al Via del Mare con Lecce-Fiorentina, una sfida delicatissima per i salentini.

Venerdì 17 aprile

  • ore 18.30: Sassuolo-Como su DAZN 1
  • ore 20.45: Inter-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Sabato 18 aprile

  • ore 15.00: Udinese-Parma su DAZN 1
  • ore 18.00: Napoli-Lazio su DAZN 1
  • ore 20.45: Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 19 aprile

  • ore 12.30: Cremonese-Torino su DAZN 1
  • ore 15.00: Verona-Milan su DAZN 1
  • ore 18.00: Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
  • ore 20.45: Juventus-Bologna su DAZN 1

Lunedì 20 aprile

  • ore 20.45: Lecce-Fiorentina su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

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Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.