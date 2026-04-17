Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN)

Da Inter-Cagliari ai big match Napoli-Lazio e Roma-Atalanta: tutte le partite di Serie A in programma con orari, calendario completo e dove vederle in TV e streaming

Oggi venerdì 17 aprile prende il via la 33ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su quattro giorni da stasera a lunedì con il posticipo serale Lecce-Fiorentina. Tra scontri salvezza delicatissimi e big match per la zona champions, ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 33ª giornata su Sky e Dazn

Si parte col botto. Il Como, rivelazione del torneo, apre le danze a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma i riflettori sono tutti su San Siro: l'Inter di Chivu ospita il Cagliari per blindare ulteriormente il primato e mettere pressione al Napoli.

Il sabato è dedicato ai piani alti. Al Maradona va in scena Napoli-Lazio, una classica del nostro calcio che mette in palio punti pesanti per il secondo posto. In serata, l'Olimpico si infiamma per Roma-Atalanta: Gasperini contro il suo passato in uno scontro diretto che sa di ultima chiamata per la zona Champions League.

La domenica si chiude con la Juventus che riceve il Bologna, mentre il Milan vola a Verona per evitare trappole salvezza. Il sipario calerà lunedì sera al Via del Mare con Lecce-Fiorentina, una sfida delicatissima per i salentini.

Venerdì 17 aprile

ore 18.30: Sassuolo-Como su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Inter-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Sabato 18 aprile

ore 15.00: Udinese-Parma su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Napoli-Lazio su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 19 aprile

ore 12.30: Cremonese-Torino su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Verona-Milan su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Pisa-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 20.45: Juventus-Bologna su DAZN 1

Lunedì 20 aprile

ore 20.45: Lecce-Fiorentina su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.