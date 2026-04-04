Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN)

Tutte le partite della 31ª giornata di Serie A in programma oggi: orari, calendario completo e dove seguirle in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

Oggi sabato 4 aprile prende il via la 2ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su tre giorni, da oggi fino al lunedì di Pasquetta. Tra scontri salvezza delicatissimi e big match d'alta quota, ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 31ª giornata su Sky e Dazn

Si parte dal Mapei Stadium per un incrocio salvezza delicatissimo, la domenica promette spettacolo puro: tutti i riflettori si sposteranno a Roma. Roma-Inter è il big match che può decidere una stagione. Il turno si chiude con un lunedì dell'Angelo, il vero "dessert" sarà servito al Maradona, dove il Napoli riceve il Milan in una sfida che profuma di alta classifica e storia del calcio.

Sabato 4 aprile

ore 15.00: Sassuolo-Cagliari su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Verona-Fiorentina su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 5 aprile

ore 15.00: Cremonese-Bologna su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Pisa-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 ore 20.45: Roma-Inter su DAZN 1

Lunedì 6 aprile

ore 12.30: Lecce-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Udinese-Como su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Juventus-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Napoli-Milan su DAZN

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.