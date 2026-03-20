Serie A oggi: dove vedere le partite della 30ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Da Fiorentina-Inter agli scontri che valgono l'Europa e la salvezza: il calendario completo, gli orari e la guida alle emittenti per non perdere neanche un minuto del weekend di campionato

Oggi venerdì 20 marzo prende il via la 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su tre giorni, dal venerdì sera fino al posticipo di domenica sera. L'Inter guida la classifica con 68 punti, con otto punti di vantaggio sul Milan e nove dal Napoli, che cerca di accorciare. In coda Pisa e Verona sono a caccia di punti per non perdere definitivamente il treno per la salvezza. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 30ª giornata su Sky e Dazn

Si parte dal calore della Sardegna con un Napoli che non può più sbagliare, passando per il sabato di gala a San Siro e allo Stadium, fino ad arrivare alla domenica che profuma di storia: dalla favola Como che sfida il destino, al gran finale del Franchi tra Fiorentina e Inter.

Venerdì 20 marzo

ore 18.30: Cagliari-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Genoa-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Sabato 21 marzo

ore 15.00: Parma-Cremonese su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Milan-Torino su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 22 marzo

ore 12.30: Como-Pisa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Bologna-Lazio su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Atalanta-Verona su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Roma-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Fiorentina-Inter su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.