Serie A oggi: dove vedere le partite della 29ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Dai big match Inter-Atalanta e Lazio-Milan agli scontri salvezza: il calendario completo, gli orari e la guida alle emittenti per non perdere neanche un minuto del weekend di campionato.

Stasera venerdì 13 marzo prende il via la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno come sempre distribuito su quattro giorni, dal venerdì sera fino al posticipo di lunedì 16 marzo: l'Inter guida la classifica con 67 punti, tallonata dal Milan (60) e da un Napoli (56) che cerca di accorciare. In coda, la lotta per non retrocedere è più viva che mai, con il Pisa fanalino di coda che ospita il Cagliari in un vero scontro salvezza. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 29ª giornata su Sky e Dazn

Il turno si apre con il Toro di D'Aversa che cerca punti per allontanarsi dalla zona calda. Il Parma, a quota 34 punti, vuole chiudere definitivamente il discorso salvezza. Il Big match è per sabato alle 15:00 quando la capolista ospita la "Dea" di Palladino.

Venerdì 13 marzo

ore 20.45: Torino-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport 251

Sabato 14 marzo

ore 15.00: Inter-Atalanta su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Napoli-Lecce su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Udinese-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 15 marzo

ore 12.30: Verona-Genoa su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Pisa-Cagliari su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Sassuolo-Bologna su DAZN 2

su DAZN 2 ore 18.00: Como-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Lazio-Milan su DAZN 1

Lunedì 16 marzo

ore 20.45: Cremonese-Fiorentina su DAZN 1

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.